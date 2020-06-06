Бней Иегуда
    -
    20:00
    06.06.20
    Блумфилд
    Хапоэль Хадера
      Чемпионат Израиля • Тур 28
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      Бней Иегуда - Хапоэль Хадера
      Чемпионат Израиля - 6 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Израиля. Следите за матчем Бней Иегуда – Хапоэль Хадера на Eurosport.ru! 6 июня 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бней Иегуда и Хапоэль Хадера и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бней Иегуда и Хапоэль Хадера, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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