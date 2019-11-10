По ходу матча 10-го тура израильской Суперлиги, в котором «Ирони Кирьят-Шмона» принимал «Хапоэль» из Тель-Авива, камера выхватила фанатку одной из команд, которая, возможно, принимала наркотики.

Девушка сидела в автобусе, припаркованном возле стадиона так, чтобы можно было беспрепятственно смотреть футбол. В какой-то момент она свернула в трубочку кусок, предположительно, бумаги, после чего вдохнула носом некую субстанцию.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Хапоэля».

Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы: «Хапоэль» – девятый (10 очков), «Ирони» – 12-й (7 очков).

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