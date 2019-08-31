Матч четвертого тура чемпионата Франции «Метца» и «ПСЖ» был остановлен из-за гомофобного баннера на трибунах.

Фанаты хозяев вывесили плакат с измененными словами песни Balance ton quoi бельгийской певицы Angele.

«ПСЖ» и LFP, дайте мы споем песенку: «А не пошли бы вы на ***». Мы не попадем на ТВ, потому что наши слова недостаточно гейские», – гласила надпись на баннере.

Полотно убрали через пару минут, после чего матч возобновился.

Парижане выиграли матч со счетом 2:0.

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