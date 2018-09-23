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Очередной мальчуган прорвался на поле во время матча «ПСЖ» и вымочил в слезах футболку Неймара
Шалость удалась.
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель позволил себе дерзость и на первой добавленной минуте матча против «Ренна» заменил Неймара.
Пока бразилец брел в сторону бровки, на поле выскочил мальчишка – то ли болельщик, то ли чересчур взволнованный болбой.
Он не терял времени даром: подлетел к Нею, нырнул ему под мышку и начал хныкать, стуча кулачком по джерси игрока. Бразилец терпеливо выслушал маленького фаната, строгим жестом остановил набежавших стюардов и вручил хулигану футболку.
- Матч «Ренн» – ПСЖ завершился предсказуемо – 1:3.
- В 90 минут Неймар втиснул только один голевой пас.
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