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Очередной мальчуган прорвался на поле во время матча «ПСЖ» и вымочил в слезах футболку Неймара

Очередной мальчуган прорвался на поле во время матча «ПСЖ» и вымочил в слезах футболку Неймара
Eurosport

46 мин. назад

Шалость удалась.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель позволил себе дерзость и на первой добавленной минуте матча против «Ренна» заменил Неймара.

Пока бразилец брел в сторону бровки, на поле выскочил мальчишка – то ли болельщик, то ли чересчур взволнованный болбой.

Он не терял времени даром: подлетел к Нею, нырнул ему под мышку и начал хныкать, стуча кулачком по джерси игрока. Бразилец терпеливо выслушал маленького фаната, строгим жестом остановил набежавших стюардов и вручил хулигану футболку.

  • Матч «Ренн» – ПСЖ завершился предсказуемо – 1:3.
  • В 90 минут Неймар втиснул только один голевой пас.

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