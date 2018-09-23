Очередной мальчуган прорвался на поле во время матча «ПСЖ» и вымочил в слезах футболку Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель позволил себе дерзость и на первой добавленной минуте матча против «Ренна» заменил Неймара.

Пока бразилец брел в сторону бровки, на поле выскочил мальчишка – то ли болельщик, то ли чересчур взволнованный болбой.

Он не терял времени даром: подлетел к Нею, нырнул ему под мышку и начал хныкать, стуча кулачком по джерси игрока. Бразилец терпеливо выслушал маленького фаната, строгим жестом остановил набежавших стюардов и вручил хулигану футболку.

Матч «Ренн» – ПСЖ завершился предсказуемо – 1:3.

В 90 минут Неймар втиснул только один голевой пас.

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