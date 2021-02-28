Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две результативные передачи в матче 27-го тура Лиги 1 против «Бреста».
Первый гол монегасков на 76-й минуте забил Стефан Йоветич, а в самом конце встречи отличился Кевин Фолланд. Команда Головина победила со счетом 2:0.
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- Головин вышел на замену – на 59-й минуте он сменил Виссама Бен-Йеддера, который на 30-й минуте не реализовал пенальти.
- В этом сезоне чемпионата Франции Александр Головин провел 10 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 ассистов.
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