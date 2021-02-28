Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две результативные передачи в матче 27-го тура Лиги 1 против «Бреста».

Первый гол монегасков на 76-й минуте забил Стефан Йоветич, а в самом конце встречи отличился Кевин Фолланд. Команда Головина победила со счетом 2:0.