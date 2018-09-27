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Тома Мёнье: «У Неймара раздражающий стиль игры. Он может быть подлым»

Мёнье: «У Неймара раздражающий стиль игры. Он может быть подлым»
Eurosport

2 ч. назад

Очевидное видят даже партнеры бразильца.

Защитник «ПСЖ» Тома Мёнье после победного матча против «Реймса» (4:1) поделился впечатлениями от игровой манеры Неймара.

«Он часто расстраивает планы соперников. Может взять и остановиться с мячом, и повторить это много раз. Что достаточно раздражает, и я понимаю это. Но также верно и то, что это преимущество для нас.

Обычно Неймаром заняты два-три игрока. Параллельно они должны контролировать свои действия, и Ней извлекает из этого выгоду. Он знает, как быть подлецом в некоторой степени, и делает это реально хорошо. Что выгодно для нас», – резюмировал деф в интервью Daily Mail.

  • В субботу, 29 сентября «ПСЖ» сыграет против «Ниццы» в рамках Лиги 1.
  • Ней накопил уже шесть голов в пяти матчах Лиги 1.

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