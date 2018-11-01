Twitter

Душевный форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани нашел время, чтобы поиграть в мяч с безногим мальчишкой

Душевный Кавани нашел время, чтобы поиграть в мяч с безногим мальчишкой
Eurosport

1 час назад

Самый добрый Матадор.

Форвард поучаствовал в мероприятии от благотворительного фонда «ПСЖ».

«Я испытал одно из самых эмоциональных переживаний в жизни. Вот это сила воли», – твитнул Кавани, тегнув благотворительную организацию.

Эдинсон Кавани растит двух мальчишек, Баутисту и Лукаса.

  • Доброго и талантливого Матадора планирует вернуть «Наполи». Эдинсон даже готов пойти на понижение зарплаты.
  • 2 ноября в 22:45 по Москве «ПСЖ» играет с «Лиллем».
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Неймара освистывают в Париже. Фанаты «ПСЖ» знают, что легенда не он, а Кавани

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Возможно, Селби – чернокнижник. Иного логичного объяснения его флюку нет

00:31
Популярные видео
Решающий пенальти Ройса на 120-й минуте спас «Боруссию» от проблем в игре с «Унионом»
1 690 просмотров3 ч
Гениальный флюк Трампа, после которого президент США объявит Джадда своим наследником
4 813 просмотровВчера в 17:20
А еще вам может понравиться