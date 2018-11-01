Душевный форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани нашел время, чтобы поиграть в мяч с безногим мальчишкой
Самый добрый Матадор.
Форвард поучаствовал в мероприятии от благотворительного фонда «ПСЖ».
«Я испытал одно из самых эмоциональных переживаний в жизни. Вот это сила воли», – твитнул Кавани, тегнув благотворительную организацию.
Эдинсон Кавани растит двух мальчишек, Баутисту и Лукаса.
- Доброго и талантливого Матадора планирует вернуть «Наполи». Эдинсон даже готов пойти на понижение зарплаты.
- 2 ноября в 22:45 по Москве «ПСЖ» играет с «Лиллем».
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках
Неймара освистывают в Париже. Фанаты «ПСЖ» знают, что легенда не он, а Кавани
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте