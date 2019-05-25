«Монако» удержал место в Лиге 1 по итогам сезона-2018/19, несмотря на поражение в последнем туре «Ницце» с сухим счетом 0:2. Александр Головин провел на поле все 90 минут, но отметился лишь желтой карточкой.

Монегаски остались 17-ми благодаря поражению «Кана» от «Бордо» со счетом 0:1. В чемпионате страны они набрали 36 очков в 38 матчах.

«Кан» с 19-го места вылетел в Лигу 2. «Дижон» выиграл у «Тулузы» со счетом 2:1, стал 18-м и сыграет в переходных играх за право остаться в высшем дивизионе с «Лансом».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА после чемпионата мира-2018 за 30 млн евро.

Александр забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи в 34 официальных матчах.

«Сделал все правильно. В «Челси» бы не дали права на ошибку». Головин рассказал Савину о «Монако»

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