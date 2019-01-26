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«Монако» уволил Тьерри Анри и вернул Леонарду Жардима

«Монако» вернул Жардима
Eurosport

37 мин. назад

Неожиданный камбэк.

Португальский тренер Леонарду Жардим вернулся в «Монако». Руководство монегасков уволило с поста главного тренера Тьерри Анри и вновь поставило португальского специалиста.

Контракт с Жардимом рассчитан до 2021 года, сообщает официальный сайт французского клуба.

  • Ранее Тьерри Анри отправил нескольких футболистов основы в дубль, но через несколько часов руководство монегасков отстранило самого коуча.
  • Анри возглавил команду 3 месяца назад, после увольнения Жардима.
  • В чемпионате Франции монегаски идут в зоне вылета, набрав лишь 15 очков в 21 матче.
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