Eurosport
«Монако» уволил Тьерри Анри и вернул Леонарду Жардима
Неожиданный камбэк.
Португальский тренер Леонарду Жардим вернулся в «Монако». Руководство монегасков уволило с поста главного тренера Тьерри Анри и вновь поставило португальского специалиста.
Контракт с Жардимом рассчитан до 2021 года, сообщает официальный сайт французского клуба.
- Ранее Тьерри Анри отправил нескольких футболистов основы в дубль, но через несколько часов руководство монегасков отстранило самого коуча.
- Анри возглавил команду 3 месяца назад, после увольнения Жардима.
- В чемпионате Франции монегаски идут в зоне вылета, набрав лишь 15 очков в 21 матче.
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