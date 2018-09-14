Подлейший Марко Верратти попытался облить Килиана Мбаппе на трене «ПСЖ» и словил мгновенную карму

Во время тренировки «ПСЖ» журналисты сняли ролик, который нужно показывать школьникам как трейлер «Преступления и наказания».

Марко Верратти задумал окатить водой Килиана Мбаппе, который разминался возле поливалки. Марко наступил на напор воды, но вместо чемпиона мира Верратти попал себе в лицо.

Марко не сыграл на чемпионате мира, потому что Италия не пробилась в финальную часть турнира. Зато в ЛЧ Марко точно пошумит.

В финале ЧМ-2018 Мбаппе забил один из голов в ворота Хорватии. Французы победили – 4:2.

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