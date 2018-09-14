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«Челси» мог подписать 13-летнего Мбаппе за бесценок. Сделке помешала мать Килиана

«Челси» мог подписать 13-летнего Мбаппе за бесценок. Сделке помешала мать Килиана
Eurosport

14/09/2018 в 15:22

А сейчас мальчик – чемпион мира и суперзведа «ПСЖ».

Бывший скаут «Челси» Серж Даниэль Бог рассказал, что Килиан Мбаппе стал очередной звездой, которую упустили «синие».

«Челси» первым пригласил Килиана на просмотр. Я привез его с семьей. Мбаппе отыграл против «Чарльтона», команда победила – 7:0. Через неделю в «Челси» захотели позвать Килиана на новый просмотр, а потом принять решение.

Но мать Мбаппе сказала, что если они его хотят, то пусть предложат контракт сразу, или через пять лет платят за него 50 миллионов евро. В результате она оказалась права. За Мбаппе заплатили не 50, а 180 миллионов евро», – приводит Sun слова Бога.

  • Мбаппе не первый топ-игрок соверменности, упущенный «Челси» – ранее лондонцы слили Лукаку, Де Брёйне и Салаха.
  • В финале ЧМ-2018 Килиан забил один из голов в ворота Хорватии. Французы победили – 4:2.

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