В честь Фалькао открыли памятник, который еще уродливее, чем тот самый бюст Криштиану Роналду

Что общего у легендарных футболистов Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Радамеля Фалькао? Они богаты, успешны, все еще молоды. А еще у каждого из них теперь есть по уродливому памятнику.

El Confidencial пишет, что в родном городе Радамеля Санта-Марте открыли памятник легендарному земляку. На шестиметровую статую потратили 2,9 тысячи евро. Но есть одна проблема – статуя больше напоминает дефолтное лицо из FIFA 2004, чем Фалькао.

Уродливый памятник Радамелю ФалькаоOther Agency

В честь Криштиану памятник открыли в его родной Мадейре в 2017-м – бюст был настолько не похож на оригинал, что стал мемом. Позже лицо у памятника поправили.

Букмекерская контора Paddy Power ради шутки заказала автору нелепого бюста такой же, но с Бэйлом. Каждая работа оценивается в 27 тысяч евро.

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