Other Agency

В честь Фалькао открыли памятник, который еще уродливее, чем тот самый бюст Криштиану Роналду

В честь Фалькао открыли памятник, который еще уродливее, чем тот самый бюст Роналду
Eurosport

39 мин. назад

Лучше никак, чем вот так.

Что общего у легендарных футболистов Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Радамеля Фалькао? Они богаты, успешны, все еще молоды. А еще у каждого из них теперь есть по уродливому памятнику.

El Confidencial пишет, что в родном городе Радамеля Санта-Марте открыли памятник легендарному земляку. На шестиметровую статую потратили 2,9 тысячи евро. Но есть одна проблема – статуя больше напоминает дефолтное лицо из FIFA 2004, чем Фалькао.

Уродливый памятник Радамелю Фалькао

Уродливый памятник Радамелю ФалькаоOther Agency

  • В честь Криштиану памятник открыли в его родной Мадейре в 2017-м – бюст был настолько не похож на оригинал, что стал мемом. Позже лицо у памятника поправили.
  • Букмекерская контора Paddy Power ради шутки заказала автору нелепого бюста такой же, но с Бэйлом. Каждая работа оценивается в 27 тысяч евро.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. «Спартак» дернет ЦСКА в дерби, «ПСЖ» и Неймар накидают «Ренну»

01:25
Популярные видео
Перестрелка «Сан-Хосе» и «Атланты», в которой что ни голасо, то шедевр
3 075 просмотров20/09 в 18:27
Виннеры и лузеры первого тура ЛЧ. Месси – лучший, Салах – худший, «Наполи» не хочет в плей-офф
4 331 просмотров20/09 в 12:52
А еще вам может понравиться