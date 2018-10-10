RMC Sport: Арсен Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может занять пост спортивного директора «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, коуч парижан Томас Тухель конфликтует с нынешним спортдиром клуба Антеро Энрике. В связи с этим правление «ПСЖ» рассматривает вариант замены Энрике на другого специалиста, и им готов стать Венгер.

После девяти туров чемпионата Франции-2018/19 на счету «ПСЖ» 27 очков.

По данным Bild, Венгер входит в список претендентов на пост главного тренера «Баварии» вместе с Зинедином Зиданом и Лораном Бланом.

Венгер: «Возможно, моя самая большая ошибка – 22 года в одном клубе»

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой