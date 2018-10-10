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RMC Sport: Арсен Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

RMC Sport: Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»
Eurosport

50 мин. назад

Француз засиделся без работы.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может занять пост спортивного директора «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, коуч парижан Томас Тухель конфликтует с нынешним спортдиром клуба Антеро Энрике. В связи с этим правление «ПСЖ» рассматривает вариант замены Энрике на другого специалиста, и им готов стать Венгер.

  • После девяти туров чемпионата Франции-2018/19 на счету «ПСЖ» 27 очков.
  • По данным Bild, Венгер входит в список претендентов на пост главного тренера «Баварии» вместе с Зинедином Зиданом и Лораном Бланом.

Венгер: «Возможно, моя самая большая ошибка – 22 года в одном клубе»

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