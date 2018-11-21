«ПСЖ» не покупал африканцев и правильно делал. Но из-за боязни скандала слил все на главу скаутов

Football Leaks плотно взялись за «ПСЖ»: парижан уже обвинили в финансовых махинациях под покровительством Зеппа Блаттера и Джанни Инфантино. А в середине ноября 2018-го «Сен-Жермен» прилетело за расизм: пять лет скауты клубной академии в анкетах кандидатов указывали происхождение игроков и их цвет кожи, что запрещено французским законодательством при сборе данных. Эти факторы реально влияли на процесс: 17-летний ивуариец Янн Гбоо мог перейти в «ПСЖ», но все, что ему помешало, – черный цвет кожи.

В 2018 году такой подход выглядит как жуткое варварство. Но это лишь со стороны либеральных медиа, ведь в «ПСЖ» занимаются бизнесом – у доходов и расходов нет расовой принадлежности.

«ПСЖ» не хотел, чтобы мы подписывали игроков, родившихся в Африке, потому что никогда нельзя быть уверенным в их возрасте», – рассказал скаут парижан Серж Фурнье. И клуб полностью прав – возраст африканских игроков до сих пор тотально переписывается.

Пример, чтобы задуматься: африканские сборные успешнее всех выступают на юношеском уровне, но в зрелом возрасте не добиваются ничего. С 1985 года было 17 чемпионатов мира для игроков младше 17 лет. Африканские сборные выиграли семь финалов из 12 попыток (7 – Нигерия, 4 – Гана, 1 – Мали), а в матче за третье место участвовали еще семь раз. На взрослом уровне пределом для африканских сборных был четвертьфинал чемпионата мира – за все время они выходили туда лишь три раза.

На ЮЧМ-2007 играли молодые Азар, Бентеке, Хамес, Кроос, Ильярраменди, Уэлбек, Мозес. Но лучшим бомбардиром стал некий Маколей Крисантус из Нигерии с семью банками. Сейчас 28-летний форвард сидит в ХИК (0 матчей, 0 голов), а верхом его карьеры стал «Лас-Пальмас»: за два года Маколей забил там 20 мячей. Он проходил просмотры в десятках клубов, сменил девять команд, но нигде не закрепился, в отличие от поверженных в молодости Азара и других. Возможно, вся причина в том, что юношеский чемпионат мира и был пиком его физической формы. Из-за возраста.

В апреле 2013-го сразу девять игроков из различных сборных сняли с участия в юношеском Кубке Африки. Исследование на МРТ показало, что их возраст значительно превышает данные в документах. Как можно обвинять «ПСЖ» в том, что клуб просто не хочет рисковать – это не связано с цветом кожи напрямую: виноват африканский рынок. Ведь в клубе есть чернокожие и цветные игроки – какой-то неполноценный расизм получается.

Кристофер Нкунку и Мусса Диаби из «ПСЖ»Getty Images

Вторая причина, по которой «ПСЖ» избегает африканцев – скандальность. В любой профессии работодатель предпочтет спокойного и послушного, но среднего сотрудника неуправляемому таланту. С африканцами просто тяжело вести дела. Это’О, Обамеянг, Яя Туре – африканские звезды полностью осознают свои таланты и требуют за них нереально много денег, постоянно провоцируя слухи в медиа и сплетни в раздевалке. Причины такого поведения очевидны. Для детей из бедных африканских стран футбол – единственный шанс обеспеченно жить и спасти семью. Но когда ты всю юность не видишь нормальной еды, а потом на тебя сваливаются миллионные оклады, то крыша поедет сама собой. Желание сбежать от нищеты провоцирует и переписывание возраста у игроков менее одаренных: им уже не важно, в «ПСЖ» или в «Мидтьюлланд» – главное ехать.

На чемпионате мира-2014 жадность игроков из Ганы и Нигерии стала одной из самых огненных историй. Сначала ганцы под угрозой срыва матча с Португалией вынудили правительство выплатить им премиальные за участие в турнире – в Бразилию из Африки отправили три миллиона долларов кэшем. Затем нигерийцы бойкотировали тренировку, потребовав вдвое увеличить премиальные и выплатить их заранее – чиновники тоже пошли на поводу. В результате Гана не вышла из группы, Нигерия вылетела в 1/8, а у людей сгорела куча нервных клеток.

Сборная Ганы на ЧМ-2014Reuters

Подобные скандалы неизбежно влекут имиджевые потери, и «ПСЖ» просто не хочет с ними связываться. На это есть очень веская причина: парижане – ярчайшая реклама чемпионата мира в Катаре. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи и компания Qatar Sports Investments делают все, чтобы о Катаре говорили много и хорошо: они борются за победу в Лиге чемпионов, купили Неймара и сделали его послом ЧМ-2022, заставили Буффона не завершать карьеру, озолотили Мбаппе. Все ради того, чтобы о клубе говорили, а на экранах мелькало слово Qatar.

С ЧМ в Катаре и так уже связана тьма скандалов – от рабов на стройках стадионов, до взяточничества при победе заявки страны. «ПСЖ» просто не нужны лишние проблемы, которые могут устроить нестабильные африканские футболисты.

Но вместо того, чтобы это признать, открыто заявить, что с африканским рынком ужасно сложно работать из-за тяжелой ситуации в регионе в целом, предложить пути решения и выделить денег в соответствующие фонды, «ПСЖ» мелочно нашел крайнего в якобы дискриминационной политике.

«Графы о происхождении были придуманы и внедрены исключительно по инициативе главы скаутингового департамента. Как только клуб узнал об этом, началось внутреннее расследование. Сегодня «ПСЖ» принимает игроков в клуб исключительно исходя из их способностей и поведения в обществе», – огромный клуб «ПСЖ» сделал вид, что не знал, как скауты ищут футболистов. Детская отмазка.

Другие тексты Артема Мазилкина:

Иностранцы в сборной – это круто. Натурализованные бразильцы лучше молодых русских

«Он отстоял весь бой до конца с полностью разбитым лицом». Фредди Меркьюри и Queen в спорте

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме