«Реал» не оставляет попыток заполучить Неймара. Telefoot отметил, что «ПСЖ» выдвинул вот такие условия: Неймар переедет в Мадрид, если в Париж отправятся Винисиус и Варан. Французы не просили дополнительных плат.

Но это все равно не устроило «Реал». По информации Mundo Deportivo, Перес категорически отверг такой вариант и продумывает другие ходы, чтобы удовлетворить аппетиты шейхов.

«Барселона» тоже в деле, но каталонцы не готовы платить за Неймара. Боссы «блауграны» рассматривают вариант с обменом, но «ПСЖ» не горит желанием вновь иметь дело с «сине-гранатовыми».

Неймар пропустил оба стартовых матча «ПСЖ» в Лиге 1, но приступил к тренировкам.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

Мбаппе и Неймар изменили рынок. Клубы обходят правила УЕФА с помощью обменов, аренд и хитрых выплат

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