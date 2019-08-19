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Mundo Deportivo: «Реал» отказал «ПСЖ» в обмене Неймара на Варана и Винисиуса
Слишком жирно.
«Реал» не оставляет попыток заполучить Неймара. Telefoot отметил, что «ПСЖ» выдвинул вот такие условия: Неймар переедет в Мадрид, если в Париж отправятся Винисиус и Варан. Французы не просили дополнительных плат.
Но это все равно не устроило «Реал». По информации Mundo Deportivo, Перес категорически отверг такой вариант и продумывает другие ходы, чтобы удовлетворить аппетиты шейхов.
«Барселона» тоже в деле, но каталонцы не готовы платить за Неймара. Боссы «блауграны» рассматривают вариант с обменом, но «ПСЖ» не горит желанием вновь иметь дело с «сине-гранатовыми».
- Неймар пропустил оба стартовых матча «ПСЖ» в Лиге 1, но приступил к тренировкам.
- В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.
Мбаппе и Неймар изменили рынок. Клубы обходят правила УЕФА с помощью обменов, аренд и хитрых выплат