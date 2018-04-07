Амьен
    -
    21:00
    07.04.18
    Стадион де ла Ликорн
    Кан
      Чемпионат Франции • Тур 32
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Амьен - Кан
      Чемпионат Франции - 7 апреля 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Амьен – Кан на Eurosport.ru! 7 апреля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристоф Пеллисье или Патрис Гаранд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амьен и Кан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Амьен и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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