Страсбур
    -
    18:00
    01.04.18
    Мейнау
    Метц
      Чемпионат Франции • Тур 31
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      Онлайн
      Страсбур - Метц
      Чемпионат Франции - 1 апреля 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Страсбур – Метц на Eurosport.ru! 1 апреля 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тьерри Лоре или Фредерик Антц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Страсбур и Метц и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Страсбур и Метц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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