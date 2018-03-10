Пари Сен-Жермен
    -
    19:00
    10.03.18
    Парк де Пренс
    Метц
      Чемпионат Франции • Тур 29
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      ПСЖ - Метц
      Чемпионат Франции - 10 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Метц на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Фредерик Антц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Метц? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Метц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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