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Ренн - Сент-Этьен
Чемпионат Франции - 10 марта 2018
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ренн – Сент-Этьен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Сабри Лямуши или Жан-Луи Гассе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ренн – Сент-Этьен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ренн и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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