Страсбур
    -
    22:45
    09.03.18
    Мейнау
    Монако
      Чемпионат Франции • Тур 29
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      Страсбур - Монако
      Чемпионат Франции - 9 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Страсбур – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 9 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Тьерри Лоре или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Страсбур – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Страсбур и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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