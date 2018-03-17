Бордо
    -
    19:00
    17.03.18
    Матмю Атлантик
    Ренн
      Чемпионат Франции • Тур 30
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      Бордо - Ренн
      Чемпионат Франции - 17 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бордо – Ренн на Eurosport.ru! 17 марта 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Густаво Пойет или Сабри Лямуши? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бордо и Ренн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бордо и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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