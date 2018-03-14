Поделиться
- 1-ый тайм
- Бамба33'
- Мбаппе25'
- Мотта16'
- Мбаппе12'
Перед матчем
Онлайн
ПСЖ - Анжер
Чемпионат Франции - 14 марта 2018
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Анжер на Eurosport.ru! 14 марта 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Стефан Мулен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Анжер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Анжер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Неймар травмирован, но «ПСЖ» интересен и без него.