Пари Сен-Жермен
2-ой тайм
2
-
0
19:00
14.03.18
Парк де Пренс
Анжер
    Чемпионат Франции • Тур 31
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Пари Сен-Жермен
    • Анжер
    • Бамба
      33'
    • Мбаппе
      25'
    • Мотта
      16'
    • Мбаппе
      12'
    Перед матчем

    Онлайн
    ПСЖ - Анжер
    Чемпионат Франции - 14 марта 2018

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Анжер на Eurosport.ru! 14 марта 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Стефан Мулен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Анжер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Анжер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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    Артем Буторин
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