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Марсель - Нант

Чемпионат Франции - 4 марта 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Марсель – Нант на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Руди Гарсия или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик Марсель – Нант? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Олимпик Марсель и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

