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Нант - Амьен

Чемпионат Франции - 24 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Нант – Амьен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 24 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Клаудио Раньери или Кристоф Пеллисье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Нант – Амьен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Нант и Амьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

