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Страсбур - Монпелье

Чемпионат Франции - 23 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Страсбур – Монпелье на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 23 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Тьерри Лоре или Мишель Тер-Закарян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Страсбур – Монпелье? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Страсбур и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

