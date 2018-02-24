Дижон
    -
    22:00
    24.02.18
    Стадион Гастон Жерар
    Кан
      Чемпионат Франции • Тур 27
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Дижон - Кан
      Чемпионат Франции - 24 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Дижон – Кан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 24 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Оливье Даль'Ольо или Патрис Гаранд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Дижон – Кан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Дижон и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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