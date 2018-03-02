Монако
    -
    22:45
    02.03.18
    Стадион Луи II
    Бордо
      Чемпионат Франции • Тур 28
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      Монако - Бордо
      Чемпионат Франции - 2 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монако – Бордо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 2 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Леонарду Жардим или Густаво Пойет? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Монако – Бордо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Монако и Бордо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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