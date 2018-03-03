Анжер
    -
    22:00
    03.03.18
    Стадион Жан Буэн
    Генгам
      Чемпионат Франции • Тур 28
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Анжер - Генгам
      Чемпионат Франции - 3 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Анжер – Генгам на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 3 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стефан Мулен или Антуан Комбуарэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Анжер – Генгам? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Анжер и Генгам, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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