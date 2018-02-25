Бордо
    -
    17:00
    25.02.18
    Матмю Атлантик
    Ницца
      Чемпионат Франции • Тур 27
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Бордо - Ницца
      Чемпионат Франции - 25 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бордо – Ницца на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 25 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Густаво Пойет или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бордо – Ницца? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бордо и Ницца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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