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Анжер - Сент-Этьен

Чемпионат Франции - 17 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Анжер – Сент-Этьен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 17 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Стефан Мулен или Жан-Луи Гассе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Анжер – Сент-Этьен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Анжер и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

