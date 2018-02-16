Онлайн

Монако - Дижон

Чемпионат Франции - 16 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монако – Дижон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 16 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Леонарду Жардим или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Монако – Дижон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Монако и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

