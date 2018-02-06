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L’Equipe: Неймар получает 3 миллиона евро в месяц, в топ-10 самых богатых парней Лиги 1 – 9 из «ПСЖ»

L’Equipe: Неймар получает 3 миллиона евро в месяц, в топ-10 самых богатых парней Лиги 1 – 9 из «ПСЖ»
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

А потом они скажут, что не денежный мешок.

L’Equipe опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1. На первом месте с большим отрывом лидирует нападающий «ПСЖ» Неймар – он зарабатывает 3,067 млн евро в месяц. Второе и третье места занимают два других лидера парижан – Эдинсон Кавани (1,54 млн) и Килиан Мбаппе (1,5 млн).

Единственный игрок не из «ПСЖ» в топ-10 зарплат чемпионата Франции – Радамель ФалькаоМонако») с окладом 0,75 млн евро в месяц.

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