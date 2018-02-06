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L’Equipe: Неймар получает 3 миллиона евро в месяц, в топ-10 самых богатых парней Лиги 1 – 9 из «ПСЖ»
А потом они скажут, что не денежный мешок.
L’Equipe опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1. На первом месте с большим отрывом лидирует нападающий «ПСЖ» Неймар – он зарабатывает 3,067 млн евро в месяц. Второе и третье места занимают два других лидера парижан – Эдинсон Кавани (1,54 млн) и Килиан Мбаппе (1,5 млн).
Единственный игрок не из «ПСЖ» в топ-10 зарплат чемпионата Франции – Радамель Фалькао («Монако») с окладом 0,75 млн евро в месяц.
- Если хочешь получать больше Неймара, у тебя есть шанс.
- Неймар в этом сезоне Лиги 1 забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.
- «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате с отрывом от «Марселя» в 11 очков.
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