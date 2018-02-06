«***** [блин]». Балотелли смазал штрафной на тренировке и расстроился, будто слил финал ЧМ

Марио Балотелли проводит неплохой сезон в «Ницце», но старый недуг временами дает о себе знать.

На командной тренировке итальянец всего лишь не попал по воротам после исполнения штрафного, но бомбануло у Марио так, словно от этого удара зависела судьба золота Лиги чемпионов или чемпионата мира.

Партнеры Балотелли услышали очень много матерных слов.

Балотелли забил 19 голов и отдал 1 голевую передачу в 25 официальных матчах сезона-2017/18.

Вдобавок Марио заработал 7 желтых карточек и 1 прямую красную.

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