Sport.es: Лэйвен Курзава не хочет играть в «ПСЖ» из-за Эмери и намерен перейти в «Барселону»

Лэйвен Курзава устал от работы с главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери и хочет сменить обстановку.

По информации Sport.es, француз попросил агента к лету найти новый клуб. Одним из вариантов продолжения карьеры Курзава является «Барселона», которая нацелилась купить более достойного конкурента Жорди Альбе. Трансфер защитника «ПСЖ» обойдется каталонцам в 25 млн евро.

Курзава уже менял клуб из-за недовольства тренером: в 2015-м француз покинул «Монако» и перебрался в «ПСЖ» после размолвки с Леонарду Жардимом.

На счету Курзава 5 голов и 2 ассиста в 20 матчах сезона-2017/18.

По версии Transfermarkt, 25-летний защитник стоит 22 млн евро.

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