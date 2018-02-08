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Le Figaro: Неймар получает за один пост в инстаграме больше, чем стоит двушка в центре Москвы

Le Figaro: Неймар получает за один пост в инстаграме больше, чем стоит двушка в центре Москвы
Eurosport

12 ч. назад

Это помимо зарплаты в «ПСЖ».

Компания Banklife выяснила, сколько форвард «ПСЖ» Неймар получает за один рекламный пост в соцсетях.

По данным исследования, стоимость публикации в инстаграме Неймара – 459 тысяч евро. Например, вот за эту рекламу бренда одежды Replay бразилец получил сумму, за которую можно купить приличную квартиру где-нибудь в центре Москвы:

  • Зарплата Неймара в «ПСЖ» составляет 3 млн евро в месяц.
  • Неймар в этом сезоне Лиги 1 забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.

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