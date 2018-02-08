Le Figaro: Неймар получает за один пост в инстаграме больше, чем стоит двушка в центре Москвы

Компания Banklife выяснила, сколько форвард «ПСЖ» Неймар получает за один рекламный пост в соцсетях.

По данным исследования, стоимость публикации в инстаграме Неймара – 459 тысяч евро. Например, вот за эту рекламу бренда одежды Replay бразилец получил сумму, за которую можно купить приличную квартиру где-нибудь в центре Москвы:

Зарплата Неймара в «ПСЖ» составляет 3 млн евро в месяц.

Неймар в этом сезоне Лиги 1 забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.

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