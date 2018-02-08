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Унаи Эмери: «Килиан Мбаппе перешел в «ПСЖ» из-за привлекательности проекта, а не из-за денег»

Эмери: «Мбаппе перешел в «ПСЖ» из-за привлекательности проекта, а не из-за денег»
Eurosport

9 ч. назад

Форварда волнует исключительно футбол.

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал, что думает о трансфере Килиана Мбаппе, который состоялся прошлым летом.

«У Мбаппе большое будущее. Что касается того, будет ли он лучшим игроком мира, это невозможно знать наперед. Раньше такие игроки, как он, не оставались во Франции и в «ПСЖ», а уезжали за границу. Теперь же они здесь, и это великолепно.

«Реал» и «Барселона» хотели приобрести Килиана, но «ПСЖ» оказался достаточно силен, чтобы удержать его здесь, во Франции, в местном проекте. Думаю, Мбаппе перешел в «ПСЖ» не по экономической причине, а из-за привлекательности проекта со спортивной точки зрения», – сказал Эмери.

  • «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции с отрывом от «Марселя» в 11 очков.
  • Статистика Мбаппе в Лиге 1 – 9 голов и 8 ассистов в 18 матчах.

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