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Le 10 Sport: полузащитник «Челси» Н'Голо Канте – главная цель «ПСЖ» на лето
Париж ищет замену Тьяго Мотте.
Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» собирается приобрести полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Опорник «синих» – главная трансферная цель команды Унаи Эмери на лето, сообщает Le 10 Sport.
В Париже считают, что Канте станет идеальной заменой Тьяго Мотте, которому в этом году исполнится 36 лет.
- Отрыв «ПСЖ» от «Марселя», который занимает второе место в чемпионате Франции, – 11 очков.
- Статистика Канте в АПЛ-2017/18 – 23 сыгранных матча, один гол и один ассист.
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