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Неймар разделся до одних шортиков и бахнулся в снег. Болельщики негодуют

Неймар разделся до одних шортиков и бахнулся в снег. Болельщики негодуют
Eurosport

6 ч. назад

Форвард «ПСЖ» укрепляет любовь российской аудитории.

Форвард «ПСЖ» выложил в инстаграм фотографию, где он сидит на снегу в одних шортах и красной новогодней шапке.

К посту игрок приписал три смайлика: елку, снежинку и снеговика.

Болельщиков «ПСЖ» возмутило поведение футболиста. По их мнению Неймар не имеет права подвергать здоровье опасности перед важными матчами в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

  • Статистика Неймара в чемпионате Франции-2017/18 – 18 голов и 13 ассистов.
  • «ПСЖ» занимает в чемпионате первую строчку.

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