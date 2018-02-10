Неймар разделся до одних шортиков и бахнулся в снег. Болельщики негодуют
Форвард «ПСЖ» укрепляет любовь российской аудитории.
Форвард «ПСЖ» выложил в инстаграм фотографию, где он сидит на снегу в одних шортах и красной новогодней шапке.
К посту игрок приписал три смайлика: елку, снежинку и снеговика.
Болельщиков «ПСЖ» возмутило поведение футболиста. По их мнению Неймар не имеет права подвергать здоровье опасности перед важными матчами в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.
- Статистика Неймара в чемпионате Франции-2017/18 – 18 голов и 13 ассистов.
- «ПСЖ» занимает в чемпионате первую строчку.
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