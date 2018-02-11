Игрок «Ниццы» Марио Балотелли пожаловался судье на расистские выкрики, но получил желтую

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли так и не забил в игре против «Дижона», но отметился в послематчевом протоколе.

На 72-й минуте итальянец упустил голевой момент, после чего в его адрес посыпались насмешливые оскорбления с трибун. Балотелли пальцем предложил фанатам замолчать, а потом пошел жаловаться к арбитру Николя Ренвилю.

После короткого эмоционального разговора судья достал желтую карточку. «Ницца» в твиттере негодовала: «Между тем Марио Балотелли получил желтую карточку за... жалобы на расистские выкрики со стороны болельщиков».

После встречи президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер раскритиковал судейство Ренвиля, но эпизод с Балотелли он не упомянул. Больше всего его разозлил пенальти, с которого «Дижон» сравнял счет.

«Ницца» вела 2:1, но в итоге проиграла со счетом 2:3.

В 18 матчах Лиги 1 Балотелли забил 13 голов, получил 8 желтых карточек и 1 красную.

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