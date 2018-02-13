Подруга Неймара зажгла на карнавале в Рио в более чем непринужденном костюме

Бразильской модели Бруне Маркезини хватило немного одежды, чтобы зажечь на карнавале в Рио.

Дама приехала из Парижа специально на мероприятие, чтобы пофоткаться в скромном по размерам (но не по украшениям) бюстгальтере и миниатюрном платье.

В 2018 году Неймар и Бруна возобновили отношения, опубликовав в инстаграме совместное фото.

Ранее пара встречалась с 2012 по 2014 год, затем на протяжении 2016 года.

Угадай год по девушке Неймара

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами