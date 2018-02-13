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Подруга Неймара зажгла на карнавале в Рио в более чем непринужденном костюме

Подруга Неймара зажгла на карнавале в Рио в более чем непринужденном костюме
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Бубенчики. Много бубенчиков.

Бразильской модели Бруне Маркезини хватило немного одежды, чтобы зажечь на карнавале в Рио.

Дама приехала из Парижа специально на мероприятие, чтобы пофоткаться в скромном по размерам (но не по украшениям) бюстгальтере и миниатюрном платье.

  • В 2018 году Неймар и Бруна возобновили отношения, опубликовав в инстаграме совместное фото.
  • Ранее пара встречалась с 2012 по 2014 год, затем на протяжении 2016 года.

Угадай год по девушке Неймара

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