Неймар серией крутейших финтов унизил соперника так, что тот психанул и плюнул на преследование
Бедные игроки «Страсбура».
В матче 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Страсбур» со счетом 5:2 и отомстил сопернику за поражение в первом круге.
Форвард парижан Неймар забил гол и отдал голевую передачу. Кроме того, бразилец всячески издевался над гостями, которые временами ничего не могли с ним поделать
Не слишком ли Лига 1 проста для Неймара?
- «ПСЖ» занимает в чемпионате Франции первую строчку и имеет на счету 68 очков.
- В следующем туре парижане на своем поле сыграют с «Марселем».
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