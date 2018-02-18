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Неймар серией крутейших финтов унизил соперника так, что тот психанул и плюнул на преследование

Неймар серией крутейших финтов унизил соперника так, что тот психанул и плюнул на преследование
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Бедные игроки «Страсбура».

В матче 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Страсбур» со счетом 5:2 и отомстил сопернику за поражение в первом круге.

Форвард парижан Неймар забил гол и отдал голевую передачу. Кроме того, бразилец всячески издевался над гостями, которые временами ничего не могли с ним поделать

Не слишком ли Лига 1 проста для Неймара?

  • «ПСЖ» занимает в чемпионате Франции первую строчку и имеет на счету 68 очков.
  • В следующем туре парижане на своем поле сыграют с «Марселем».

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