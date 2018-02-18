В матче 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Страсбур» со счетом 5:2 и отомстил сопернику за поражение в первом круге.

Форвард парижан Неймар забил гол и отдал голевую передачу. Кроме того, бразилец всячески издевался над гостями, которые временами ничего не могли с ним поделать

Не слишком ли Лига 1 проста для Неймара?

«ПСЖ» занимает в чемпионате Франции первую строчку и имеет на счету 68 очков.

В следующем туре парижане на своем поле сыграют с «Марселем».

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