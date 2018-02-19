Getty Images

Жерар Депардье: «Смотреть футбол на «Велодроме» – это как секс с женщиной»

Депардье: «Смотреть футбол на «Велодроме» – это как секс с женщиной»
Eurosport

21 мин. назад

Сравните сами.

18 февраля французский актер и гражданин России Жерар Депардье воочию наблюдал за матчем 26-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «Бордо» (1:0). После игры он признался в любви к провансальской команде.

«Все знают, что я болею за «Марсель». И я совсем не люблю «Бордо». Мне нравится ходить на «Велодром». Публика здесь – это нечто большее, чем просто болельщики.

И сам стадион просто великолепен. Это как секс с женщиной», – сказал Депардье La Provence.

  • В январе 2013 года Депардье стал гражданином России.
  • «Марсель» идет третьим в чемпионате Франции, отставая на 1 очко от «Монако» и на 13 – от «ПСЖ».

Оставайся в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали деcятого дня Олимпиады-2018

00:28
Популярные видео
Самый крутой канадец отгрузил хет-трик. Его будут боготворить после Кросби
1 944 просмотров5 ч
Все медали девятого дня Олимпиады-2018
9 615 просмотровВчера в 17:54
А еще вам может понравиться