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Марти Макфлай украл юного Дрогба из начала нулевых. Трудно поверить, что это сын, а не молодой Дидье
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Сын великого ивуариского футболиста Дидье Дрогба, Исаак, подписал контракт с командой чемпионата Франции «Генгамом».
17-летний паренек играет на позиции нападающего и очень похож на отца. Очень.
- Исаак Дрогба родился 15 декабря 2000 года.
- Он занимался в академии «Челси», из которой перешел во французский клуб. Теперь будет его тащить. Или не будет.
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