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Марти Макфлай украл юного Дрогба из начала нулевых. Трудно поверить, что это сын, а не молодой Дидье

Марти Макфлай украл юного Дрогба из начала нулевых. Трудно поверить, что это сын, а не молодой Дидье
Eurosport

1 час назад

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Сын великого ивуариского футболиста Дидье Дрогба, Исаак, подписал контракт с командой чемпионата Франции «Генгамом».

17-летний паренек играет на позиции нападающего и очень похож на отца. Очень.

  • Исаак Дрогба родился 15 декабря 2000 года.
  • Он занимался в академии «Челси», из которой перешел во французский клуб. Теперь будет его тащить. Или не будет.

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