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Игрок «Страсбура» после 2:5 от «ПСЖ» поставил в твиттере юзерпик, где Неймар перед ним на коленях
Ради этого кадра можно и пропустить 5 мячей.
Форвард «Страсбура» Стефан Баокен обновил юзерпик в твиттере.
Теперь на нем можно увидеть игрока в победоносной позе и стоящего на коленях форварда «ПСЖ» Неймара.
- «ПСЖ» обыграл «Страсбур» со счетом 5:2, Баокен забил один из мячей.
- Парижский гранд занимает первое место в таблице Лиги 1, «Страсбур» – 14-е.
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