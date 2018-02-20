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Игрок «Страсбура» после 2:5 от «ПСЖ» поставил в твиттере юзерпик, где Неймар перед ним на коленях

Игрок «Страсбура» после 2:5 от «ПСЖ» поставил в твиттере юзерпик, где Неймар перед ним на коленях
Eurosport

1 час назад

Ради этого кадра можно и пропустить 5 мячей.

Форвард «Страсбура» Стефан Баокен обновил юзерпик в твиттере.

Теперь на нем можно увидеть игрока в победоносной позе и стоящего на коленях форварда «ПСЖ» Неймара.

  • «ПСЖ» обыграл «Страсбур» со счетом 5:2, Баокен забил один из мячей.
  • Парижский гранд занимает первое место в таблице Лиги 1, «Страсбур» – 14-е.

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