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Неймар напялил леопардовую пижаму от D&G и сфоткался на 2 млн лайков в инстаграме

Неймар напялил леопардовую пижаму от D&G и сфоткался на 2 млн лайков в инстаграме
Eurosport

15 мин. назад

Стать таким же модным, как Ней, просто – заплати чуть больше 1600 евро.

Для нового поста в инстаграме звезда «ПСЖ» Неймар выбрал леопардовую пижаму от Dolce&Gabbana.

Костюм украшают розовые цветы на обоих бицепсах бразильца, на шее игрока накинута тонкая золотая цепь. Футболист сидит на неустойчивом парапете и дерзко смотрит в камеру.

Спортивные штаны леопардовой расцветки на сайте D&G стоят около 688 евро, толстовка – более 1000 евро.

На момент написания новости пост Неймара в инстаграме набрал более 2,7 миллиона лукасов.

  • По контракту с «Пари Сен-Жермен» бразильский нападающий получает 36,8 миллиона евро в год.
  • В 19 матчах Лиги 1 Ней забил 20 мячей и отдал 14 результативных передач.

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