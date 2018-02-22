Неймар напялил леопардовую пижаму от D&G и сфоткался на 2 млн лайков в инстаграме
Стать таким же модным, как Ней, просто – заплати чуть больше 1600 евро.
Для нового поста в инстаграме звезда «ПСЖ» Неймар выбрал леопардовую пижаму от Dolce&Gabbana.
Костюм украшают розовые цветы на обоих бицепсах бразильца, на шее игрока накинута тонкая золотая цепь. Футболист сидит на неустойчивом парапете и дерзко смотрит в камеру.
Спортивные штаны леопардовой расцветки на сайте D&G стоят около 688 евро, толстовка – более 1000 евро.
На момент написания новости пост Неймара в инстаграме набрал более 2,7 миллиона лукасов.
- По контракту с «Пари Сен-Жермен» бразильский нападающий получает 36,8 миллиона евро в год.
- В 19 матчах Лиги 1 Ней забил 20 мячей и отдал 14 результативных передач.
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