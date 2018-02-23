На Неймаре фолят каждые 17 минут. Бразильский король «ПСЖ» огребает чаще всех в Европе

Французский спортивный сайт RMC составил десятку игроков Лиги 1, против которых фолили чаще всех.

Первое место занял нападающий «ПСЖ» Неймар. В чемпионате Франции на нем сфолили 96 раз, что на шесть нарушений больше, чем у лидера «Лиона» Набиля Фекира.

В среднем на бразильце нарушали правила каждые 17 минут и 46 секунд. Это самый высокий показатель в топ-5 Европы.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 млн евро.

С января циркулируют слухи о желании бразильца перейти в «Реал», хотя сам футболист это отрицает.

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