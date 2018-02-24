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Пеле: «Неймар – лучший игрок в мире»
Легенда футбола не сомневается в своем соотечественнике.
Трехкратный чемпион мира Пеле высоко оценил уровень форварда сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара.
«Для меня Неймар в техническом отношении – уже лучший игрок мира. Я абсолютно уверен в этом», – приводит слова Пеле сайт ФИФА.
- Статистика Неймара в сборной Бразилии – 53 гола в 83 матчах.
- 6 марта Неймар вместе с «ПСЖ» постарается отыграть 2 мяча у «Реала». Поставить на это событие можно здесь.
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