Getty Images

Пеле: «Неймар – лучший игрок в мире»

Пеле: «Неймар – лучший игрок в мире»
Eurosport

9 мин. назад

Легенда футбола не сомневается в своем соотечественнике.

Трехкратный чемпион мира Пеле высоко оценил уровень форварда сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара.

«Для меня Неймар в техническом отношении – уже лучший игрок мира. Я абсолютно уверен в этом», – приводит слова Пеле сайт ФИФА.

  • Статистика Неймара в сборной Бразилии – 53 гола в 83 матчах.
  • 6 марта Неймар вместе с «ПСЖ» постарается отыграть 2 мяча у «Реала». Поставить на это событие можно здесь.

Самый спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Антифутбол в Манчестере и разборка в Севилье

01:59
Популярные видео
Особое мнение. Сергей Курдюков об олимпийском биатлоне
5 559 просмотров18 ч
Все медали 14-го дня Олимпиады-2018
3 601 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться