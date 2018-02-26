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«ПСЖ» установил новый рекорд по домашним победам, они рвут всех уже 18 матчей подряд

«ПСЖ» установил новый рекорд по домашним победам, они рвут всех уже 18 матчей подряд
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Бразилец, скорее всего, сыграет против «Реала».

Накануне ответного матча против «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил в чемпионате Франции «Марсель» (3:0).

Парижане продлили победную серию на «Парк де Пренс» в Лиге 1 до 18 матчей и побили клубный рекорд.

Матч был омрачен травмой нападающего «ПСЖ» Неймара, который покинул поле на носилках и в слезах. После игры тренер парижан Эмери заявил, что Неймар пропустит неделю и восстановится к игре против «Реала».

  • В последний раз «ПСЖ» проигрывал на своем поле 20 марта 2016 года, уступив «Монако» (0:2).
  • По оценкам RMC, на Неймаре фолят каждые 17 минут.
  • Ответный матч против «Реала» в Лиге чемпионов пройдет в Париже 6 марта. Первую встречу французы проиграли со счетом 1:3.

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