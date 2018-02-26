«ПСЖ» установил новый рекорд по домашним победам, они рвут всех уже 18 матчей подряд

Накануне ответного матча против «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил в чемпионате Франции «Марсель» (3:0).

Парижане продлили победную серию на «Парк де Пренс» в Лиге 1 до 18 матчей и побили клубный рекорд.

Матч был омрачен травмой нападающего «ПСЖ» Неймара, который покинул поле на носилках и в слезах. После игры тренер парижан Эмери заявил, что Неймар пропустит неделю и восстановится к игре против «Реала».

В последний раз «ПСЖ» проигрывал на своем поле 20 марта 2016 года, уступив «Монако» (0:2).

По оценкам RMC, на Неймаре фолят каждые 17 минут.

Ответный матч против «Реала» в Лиге чемпионов пройдет в Париже 6 марта. Первую встречу французы проиграли со счетом 1:3.

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