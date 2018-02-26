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«ПСЖ» установил новый рекорд по домашним победам, они рвут всех уже 18 матчей подряд
Бразилец, скорее всего, сыграет против «Реала».
Накануне ответного матча против «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил в чемпионате Франции «Марсель» (3:0).
Парижане продлили победную серию на «Парк де Пренс» в Лиге 1 до 18 матчей и побили клубный рекорд.
Матч был омрачен травмой нападающего «ПСЖ» Неймара, который покинул поле на носилках и в слезах. После игры тренер парижан Эмери заявил, что Неймар пропустит неделю и восстановится к игре против «Реала».
- В последний раз «ПСЖ» проигрывал на своем поле 20 марта 2016 года, уступив «Монако» (0:2).
- По оценкам RMC, на Неймаре фолят каждые 17 минут.
- Ответный матч против «Реала» в Лиге чемпионов пройдет в Париже 6 марта. Первую встречу французы проиграли со счетом 1:3.
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