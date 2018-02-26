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El Pais: «ПСЖ» предложит «Барселоне» обменять Мбаппе на Коутиньо из-за Неймара
Желание бразильца – закон.
«ПСЖ» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Парижане готовы предложить «Барсе» вариант обмена Коутиньо на форварда Килиана Мбаппе с доплатой.
По информации El Pais, желание «ПСЖ» купить бразильского игрока вызвано недовольством Неймара, который считает Мбаппе потенциальным претендентом на «Золотой мяч» и чувствует себя некомфортно, играя с ним в одной команде.
- Неймар близко дружит с Коутиньо и выступает вместе с ним за сборную Бразилии.
- На счету Неймара 29 голов и 17 ассистов в 29 матчах сезона-2017/18.
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