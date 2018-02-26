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El Pais: «ПСЖ» предложит «Барселоне» обменять Мбаппе на Коутиньо из-за Неймара

El Pais: «ПСЖ» предложит «Барселоне» обменять Мбаппе на Коутиньо из-за Неймара
Eurosport

34 мин. назад

Желание бразильца – закон.

«ПСЖ» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Парижане готовы предложить «Барсе» вариант обмена Коутиньо на форварда Килиана Мбаппе с доплатой.

По информации El Pais, желание «ПСЖ» купить бразильского игрока вызвано недовольством Неймара, который считает Мбаппе потенциальным претендентом на «Золотой мяч» и чувствует себя некомфортно, играя с ним в одной команде.

  • Неймар близко дружит с Коутиньо и выступает вместе с ним за сборную Бразилии.
  • На счету Неймара 29 голов и 17 ассистов в 29 матчах сезона-2017/18.

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