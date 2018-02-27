L'Equipe: Неймар сыграет против «Реала» в Лиге чемпионов с трещиной пятой плюсневой кости

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче Лиги 1 против «Марселя» (3:0). Обследование выявило у бразильца внешнее растяжение правой лодыжки и трещину пятой плюсневой кости.

Как правило, на восстановление от такой травмы уходит несколько недель или месяц, но есть исключения. Некоторые игроки выходили на поле несмотря на трещину пятой плюсневой кости.

Неймар пропустит матчи против «Марселя» в Кубке Франции и «Труа» в Лиге 1. L'Equipe уверен: бразилец восстановится к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» 6 марта.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит ответку.

Здесь можно зарядить на спасение «ПСЖ». Или проход «Реала».

Официальный сайт «ПСЖ» подтвердил повреждение левой четырехглавой мышцы у защитника Маркиньоса.

Ранее защитник «Марселя» Жордан Амави выразил мнение, что Неймар сам виноват в травме, провоцируя соперников на фол.

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